Finale to zaawansowane oprogramowanie przeznaczone do notacji muzycznej, które pozwala na tworzenie, edycję i drukowanie swoich kompozycji z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi.



Aplikacja rozwijana jest już od ponad 20 lat, zapewnia wsparcie dla wygodnego i wydajnego tworzenia kompozycji w krótkim czasie. Spora automatyzacja całego procesu pozwala zaoszczędzić czas i sprawia, że praca z programem to sama przyjemność. Najnowsza wersja programu oferuje lepsze wsparcie dla systemu Mac OS X, nowy silnik, stworzony od podstaw format plików oraz obsługę standardu epub. Twórcy zapewniają, że wiele usprawnień zostało wprowadzonych w odpowiedzi na prośby użytkowników.



Uwaga!

30-dniowa wersja testowa.