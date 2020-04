Movavi Screen Recorder for Mac

Program Movavi Screen Recorder zapisuje co dzieje się na Twoim monitorze. Nagrywa video, służy jako program do robienia prezentacji, do nagrywania seminariów odtwarzanych w sieci. Konwertuje screencasty dla ponad 180ciu urządzeń przenośnych. Nagrywa wideo i audio, dodaje dźwięk systemu lub stworzona narrację. Pozwala na wybór okna programu który będzie zapisywany lub manualne dostosowanie obszaru nagrywanego. Uwydatnia kliknięcia i kursor myszki. Zapisuje zrzuty ekranu. Wzmacnia i edytuje obraz pulpitu.

Funkcje:

- tworzy studyjnej jakości screencasty

- nagrywa samouczki gotowe do dodania na blogu

- zapisuje seminaria dla późniejszego wglądu

- konwertuje screencasty dla pona 180ciu urządzeń przenośnych

- nagrywa dźwięk programu lub własna narrację

- umozliwia wybór okna pod zapis lub manualne dostosowanie zapisywanego obszaru

- podkreśla kliknięcia i kursor myszki

- zapisuje zrzuty pulpitu

- edytuje screencasty profesjonalnymi narzędziami, dodaje efekty, muzykę i napisy

30 dniowa licencja darmowej wersji. Długość filmu 120 sekund. Znak wodny dodany do plików konwertowanych bezpłatną próbką.

Formaty wyjściowe wideo: AVI (including DivX, Xvid, MJPEG, and other codecs), MP4 (Sony PSP, Apple TV, iPod, iPhone, etc), WMV (including Zune) 3GP, 3GP2, 3GPP, 3GPP2, QuickTime (MOV, QT), FLV, MPG, MPEG 1,2,4, M4V, H.263, H.264, Real Media (RM, RMVB)

Formaty wyjściowe Audio: MP3, WMA, OGG, WAV, FLAC, AAC, Monkey’s Audio

Wideo dla urządzeń : iPod, iPhone, iPad, Apple TV, PSP, Zune, iriver, Sony Walkman, Amazon Kindle, PDA/Pocket PC (Dell, HP, Palm), Creative ZEN, Archos, Explay, Cowon, SanDisk Sansa, Epson media players, any cellphone (including Nokia, Samsung, LG and Sony Ericsson), smartphone/communicator (including BlackBerry, HTC, Nokia, Samsung, Motorola), video game console (PlayStation 3, Xbox)