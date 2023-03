Program IceCream Screen Recorder oferuje kompletny zestaw narzędzi i dostęp do profesjonalnych opcji, przy użyciu których przechwycimy zrzuty ekranowe z dowolnego fragmentu pulpitu lub nagramy wszystko co się dzieje na ekranie naszego monitora (w jakości HD).



Korzystając z programu możemy w czasie rzeczywistym "na żywo" nagrywać wideokonferencję z włączonego komunikatora skype, przechwytywać strony internetowe i obraz wideo z uruchomionych gier wideo, a nawet tworzyć demonstracje z pulpitu systemowego. IceCream Screen Recorder nadaje się doskonale do tworzenia wideo-recenzji lub poradników multimedialnych z gier komputerowych.



W programie istnieje możliwość nagrywania materiałów wideo z dźwiękiem (wymagane podłączone mikrofonu), konfigurować skróty klawiszowe i przeglądać utworzone materiały bezpośrednio z poziomu aplikacji. Użytkownicy mogą również edytować przechwycone zrzuty ekranowe,a następnie błyskawicznie udostępniać je w sieci lub za pośrednictwem komunikatora Skype.

to darmowe narzędzie do nagrywania sekwencji wideo z pulpitu systemowego oraz tworzenia zrzutów ekranowych z dowolnego obszaru znajdującego się na ekranie monitora.