Camtasia Studio to jeden z najpopularniejszych programów do nagrywania sekwencji wideo z ekranu pulpitu. Doskonale nadaje się do tworzenia wideoporadników, demonstracji i innych materiałów instruktażowych do pracy lub w celach edukacyjnych i rozrywkowych.



Oferuje niezwykle prosty, intuicyjny i zarazem wielofunkcyjny interfejs graficzny, w którym znajdziemy nie tylko narzędzia do przechwytywania na żywo obrazu z ekranu pulpitu, ale również wiele innych funkcji do obróbki wideo. Na szczególną uwagę zasługuje wbudowany edytor multimedialny do edycji utworzonych prezentacji wideo. Za jego pomocą możemy w prosty i szybki sposób zmodyfikować materiał wideo – dodając efekty przejścia pomiędzy fragmentami filmu czy dymki objaśniające (Callouts), ułatwiające oglądającym zrozumienie demonstrowanego materiału multimedialnego.



Użytkownik może wybrać obszar nagrywania lub zapisać cały ekran. Funkcja SmartFocus śledzi czynności wykonywane na ekranie i w razie konieczności wykorzystuje inteligentny zoom. Camtasia Studio potrafi zapisywać jednocześnie czynności wykonywane na pulpicie, obraz z kamery internetowej oraz dźwięk z mikrofonu. Oprócz tego, posiada możliwość bezpośredniego eksportu do dysku Google, YouTube czy Screencast.





Kolejną zaletą programu jest możliwość dodawania własnej osoby lub innych znajomych do nagrywanego materiału wideo. Dzięki temu za pomocą jednego kliknięcia można stać się częścią tła, a także zintegrować uwiecznioną osobę z nagranym plikiem audio, pozwalając tworzyć ciekawe prezentacje.



Camtasia Studio obsługuje wiele różnych formatów multimedialnych. Nie licząc standardowych formatów takich jak AVI, MKV czy MP4 – wspiera AVCHD oraz wieloplatformowy format TREC, który umożliwia użytkownikom modyfikowanie projektu na różnych systemach operacyjnych – Windows czy OS X. Przykładowo, na maku przechwytujemy obraz wideo, a następnie utworzony plik TREC przenosimy i modyfikujemy w systemie Windows.



Uwaga:

Wersja testowa działa przez 30 dni.



Wspiera Mac OS X 10.8 i nowsze