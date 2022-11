iStat Menus to najpopularniejsza aplikacja do monitorowania systemu macOS i podzespołów bazowych zamontowanych w komputerze Apple. Dostarcza użytkownikowi wiele danych dotyczących pracy, wykorzystania i temperatur podzespołów komputera. Co ważne, wyświetlanie wszystkich parametrów jest szeroko konfigurowalne.

Program prezentuje w czasie rzeczywistym informacje o wykorzystaniu oraz temperaturach procesora, pamięci RAM i dysku twardego. Narzędzie został wyposażone również w monitor sieci dostarczający szeregu danych i status Bluetooth. Monitorowana jest ponadto prędkość wentylatorów, napięcie i natężenia na poszczególnych podzespołach oraz stan baterii (urządzenia przenośne). Informacje można wyświetlać np. na belce systemowej. Użytkownik może wybrać, które informacje i w jaki sposób będą wyświetlane.

Istat Menus może powiadamiać nas o niewiarygodnie szerokim zakresie zdarzeń, w oparciu o procesor, GPU, pamięć, dyski, sieć, czujniki, baterię, moc i pogodę. Dzięki temu możesz być powiadomieni, gdy zmieni się nasz publiczny adres IP, komputer rozłączy się z Internetem lub jeśli zużycie procesora przekracza 60% przez ponad 10 sekund. Może nawet nas poinformować o pogodzie na dany dzień lub przypomnieć o zmianach czasu letniego.

Program wyświetla Bardzo szczegółowe informacje o procesorze, z aktualnym wykorzystaniem poszczególnych rdzeni, wykresów historii, średnich obciążenia, czasu pracy, częstotliwości procesora i listy aplikacji korzystających z największej części procesora. Dodatkowo, użycie pamięci GPU i procesora na obsługiwanych komputerach Mac oraz aktywny GPU można wyświetlić na pasku menu.

Uwaga!

14-dniowa wersja testowa

Wspiera Mac OS X 10.13 i nowsze