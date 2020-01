Opis Sticky Password for Mac 8.2.3.2736

Sticky Password Free to narzędzie do zarządzania hasłami i innymi prywatnymi danymi użytkownika używanych podczas logowania się do niektórych stron internetowych. To szczególnie przydatna aplikacja, która ułatwi pracę na komputerze i w dodatku zabezpieczy dane użytkownika. Sticky Password jest niezbędny gdy posiadamy konta w internetowym banku lub na innych stronach.