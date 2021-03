KeepSolid VPN Lite pozowli nam zachować pełną anonimowosć w sieci poprzez podłączenie komputera do wirtualnej, prywatnej sieci VPN.

VPN Lite szyfruje dane użytkownika i ukrywa nasz adres IP - w ten sposób, nie będziemy śledzeni podczs wykonywania różnych czynności w sieci (na przykład przeglądanie stron www).

Uzyskamy dostęp do dowolnej treści online. Możemy korzystać z sieci społecznościowych dostępnych wyłącznie za granicą, a także obejrzeć film lub serial z ulubionej platformy typu Netflix czy Disney+.

KeepSolid VPN Lite zabezpiecza nasze done protokołem szyfrowania AES-256, czyniąc je całkowicie bezpiecznymi i niewidocznymi dla hakerów czy cyberprzestępców.

Wersja darmowa pozwala na podłączenie wyłącznie do jednego serwera. Nie zawiera reklam ale posiada liczne ograniczenia. W wersji płatnej dostaniemy dostęp do trybu turbo który oferuje dostęp do jeszcze szybszych i wydajniejszych serwerów VPN.