Syncovery nie jest typowym narzędziem do tworzenia kopii zapasowych, bowiem o jego sile stanowi możliwość synchronizowania kopii z innymi urządzeniami. Prostota użycia i intuicyjny interfejs dają szybki dostęp do najważniejszych opcji. Początkujący użytkownicy mogą skorzystać z trybu kreatora, który krok po kroku poprowadzi ich przez cały proces. Ci bardziej zaawansowani do dyspozycji mają tryb zaawansowany.

Oprogramowanie pozwala na tworzenie wielu profili wykonywania kopii zapasowych i pracę na każdym z osobna. Syncovery oferuje kilka trybów synchronizacji. Po wyborze opcji Standardowa Kopia, odbędzie się tradycyjne kopiowanie danych pomiędzy urządzeniami bez kasowania i nadpisywania plików. SmartTracking z kolei to funkcja dwustronnej synchronizacji, natomiast Extract Mirror jest używany do tworzenia dokładnej kopii folderu źródłowego.

Nie mogło również zabraknąć możliwości planowania poszczególnych zadań za pomocą wbudowanego harmonogramu. Moduł ten może uruchomić nawet wiele operacji jednocześnie. Wspierane jest także wersjonowanie plików, które pozwala na zachowanie starszych wersji pliku oraz tworzenie kopii różnicowych i przyrostowych.

Wszelkie operacje wykonywane za pomocą Syncovery są w pełni bezpieczne dzięki zastosowaniu algorytmów szyfrujących, a o jak najszybszą prędkość synchronizacji dba mechanizm kompresji plików. Wsparciem objęte są FTP, SSH, WebDAV, SSL, Amazon S3, Azure, Google Docs oraz HTTP.

Oprogramowanie dostępne jest w 30-dniowej wersji testowej.