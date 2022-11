Sync jest klientem usługi Sync.com synchronizującej dane zgromadzone na dysku lokalnym z zewnętrznymi serwerami. Podstawową różnicą, pomiędzy Sync.com a innymi podobnymi rozwiązaniami korzystającymi z chmury jest całkowite poszanowanie prywatności.

Producent deklaruje, że niemożliwe jest dotarcie do zawartości plików przez kogokolwiek, łącznie z nim samym. Tak wysoki poziom bezpieczeństwa gwarantowany jest dzięki bardzo zaawansowanym rozwiązaniom z dziedziny kryptografii jak 2048-bitowe algorytmy RSA szyfrujące klucze prywatne, czy AES 256 bit chroniący nasze pliki przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich.

Użytkownik zobowiązany jest do zaszyfrowania swoich plików nim te pojawią się na serwerach Sync.com. Każdy plik znajdujący się da dysku lokalnym zabezpieczony jest takowym kluczem. W celu zdjęcia ochrony, należy podać hasło. Niezwykle istotne jest to, że w momencie synchronizacji, nasze hasło nie przedostaje się do sieci. Co więcej, zostaje ono zabezpieczone za pomocą protokołu SHA1. Sync.com pozwala również na udostępnianie plików naszym znajomym.

Wszelkie dane możemy przechować całkowicie za darmo na sieciowym dysku o pojemności 5 GB, do którego dostęp otrzymujemy już podczas tworzenia konta. W celu zwiększenia pojemności do 500 GB, musimy liczyć się z kosztem rzędu $49.50 na rok.