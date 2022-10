Send Anywhere to wieloplatformowa usługa, służąca do wygodnego udostępniania plików w Internecie.

Aplikacja umożliwia błyskawiczne przesyłanie danych oraz wygodne przechowywanie plików w chmurze. Send Anywhere przeznaczony jest dla każdefgo użytkownika, który szuka szybkiego sposobu na udostępnienie dowolnego pliku w Internecie.

Send Anywhere nie wymaga żadnej rejestracji i co najważniejsze jest dostępny za darmo. Sam proces przesyłania danych odbywa się za pomocą sześciocyfrowego kodu numerycznego. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie pliki/foldery do wysłania, a następnie uzyskamy specjalny kod numeryczny w czasie rzeczywistym. Podany numer należy wpisać w urządzeniu odbiorczym, do którego zamierzamy przesłać dane. Odbiorca automatycznie pobierze udostępnione dane po wpisaniu kodu numerycznego w zainstalowanej aplikacji na komputerze, urządzeniu mobilnym lub na stronie internetowej.

Można również udostępniać pliki za pomocą linku (odnośnika URL). Jest to lepsza metoda udostępnia, gdy zamierzamy przesłać pliki do większej ilości osób.

Program wymaga systemu macOS 10.10 lub nowszego.