Awake: Prevent Display Sleep

Przydatna aplikacja dla komputerów z systemem macOS, uniemożliwiająca urządzeniu przejście w tryb oszczędzania energii - czyli między innymi w tryb uśpienia.

Awake sprawi, że nasz komputer nigdy będzie uśpiony i tym samym zapewnimy aktywność procesów lub wybranych aplikacji - nawet w sytuacji kiedy odejdziemy od komputera a dłuższy czas.

Dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika i wielu wspaniałym funkcjom pozwala zwiększyć produktywność podczas pracy przy komputerze.

Po instalacji, aplikacja Awake zamieszcza specjalną ikonę na pasku u góry ekranu systemu macOS, umożliwiając przy tym użytkownikowi na uzyskanie błyskawicznego dostępu do wielu jej przydatnych funkcji. Możemy jednym kliknięciem uniemożliwić systemowi przejście w tryb uśpienia.

Użytkownicy macOS mogą też wyłączyć tryb uśpienia na określony czas, a także uniemożliwić przejście w tryb oszczędzania przypisując odpowiednie aplikacje, które znajdują się na naszym komputerze. Na przykład przypisując przeglądarkę Safari, komputer nie przejdzie w tryb uśpienia, gdy będziemy przeglądać / czytać zawartość stron internetowych.

Awake oferuje wysoką konfigurowalność, umożliwiając dostosowanie ustawień, takich jak funkcje powiadomień i efekty dźwiękowe, do własnych potrzeb. W sekcji Preferencje (Ustawienia aplikacji) można dostosować ustawienia do swoich preferencji.

Awake wykrywa, kiedy podłączamy dysk zewnętrzny, taki jak dysk flash lub dysk kopii zapasowej do komputera Mac i wyświetla powiadomienie. Program obsługuje szeroką gamę nośników, od dysków obsługujących Time Machine po sieciowe dyski zdalne i nośniki CD/DVD, co czyni go potężnym i wszechstronnym narzędziem dla każdego użytkownika komputera Mac.