Manager to oprogramowanie do prowadzenia księgowości w małych przedsiębiorstwach. Za jego pomocą możemy zarządzać produkcją, gotówką, kontrolować należności, zlecenia kupna i sprzedaży czy wystawiać dokumenty dostawy.

Manager wyposażono ponadto w możliwość sporządzania faktur VAT, bilansów, a nawet można go zaprzęgnąć do pracy przy inwentaryzacji. Nie zabrakło także mechanizmów do tworzenia szablonów e-mail, tworzenia zestawień sald i obrotów czy importowania wyciągów bankowych.

W aplikacji Manager możemy sprawdzać i analizować koszty roszczenia, zobowiązania, a także zajmować się notami kredytowymi, rozliczać wszelkie wydatki, sprawdzać i monitorować bilans czy rachunki kapitałowe.

Ponadto, możemy również zajmować się oświadczeniami klientów, sprawdzać raporty porównawcze, a nawet przeprowadzać cykliczne fakturowanie. Manager posiada jeszcze inne przydatne funkcje do pobierania wyciągów bankowych czy dostosowywania różnych ustawień związanych z wystawianiem faktury.