to przeglądarka internetowa ukierunkowana na prywatność użytkownika

Zapewni użytkownikom ochronę prywatności dzięki wbudowanym funkcjom blokowania śledzenia i nadzoru stron internetowych.

Przeglądarka Ulaa zawiera synchronizację z wieloma urządzeniami i posiada wbudowane tryby użytkownika, które izolują aktywność i oferują nieszablonową funkcjonalność dla dzieci, programistów oraz do pracy i użytku osobistego.

Użytkownicy mogą synchronizować sesje przeglądania między urządzeniami - całe okno przeglądarki lub pojedynczą kartę - co pozwala na bezproblemowe korzystanie z wielu urządzeń do tej samej sesji przeglądania.

Tryb Dynamic Mode Switching pozwala użytkownikom przeglądarki Ulaa przełączać się między pięcioma unikalnymi trybami w oparciu o ich pożądane opcje przeglądania, z każdym trybem całkowicie odizolowanym od innych, oferując chronione wersje przeglądania unikalne dla konkretnego trybu. Funkcja Dynamic Mode Switching pozwala użytkownikom przeglądarki ustawić i zapamiętać, które strony internetowe należą do określonych trybów. Następnym razem, gdy użytkownik odwiedzi tę witrynę, Ulaa automatycznie wyświetli monit o otwarcie witryny w wybranym trybie. Pięć trybów Ulaa to: Tryb osobisty, Tryb roboczy, Tryb dewelopera, Tryb dziecięcy oraz Tryb Open Season.

Ulaa jest wyposażona w opcje zarządzania kartami, aby wyświetlić wszystkie otwarte karty w jednym miejscu, które można pogrupować i zorganizować. Użytkownicy mogą łatwo przełączać się między kartami, zamykać karty, które nie są już potrzebne, lub przenosić karty do innego trybu lub nowego okna. Ulaa zawiera zintegrowane aplikacje zwiększające produktywność, w tym Zia Search dla obecnych użytkowników Zoho oraz Zoho Notebook, dedykowane miejsce na notatki, które działa na wszystkich kartach, dzięki czemu użytkownik może łatwo notować pomysły, przypomnienia lub ważne informacje bez opuszczania sesji przeglądania. Ulaa posiada Annotator, nową, wbudowaną funkcję, która umożliwia użytkownikom przechwytywanie ekranu strony lub jej fragmentu, dodawanie adnotacji bezpośrednio do stron internetowych i obrazów oraz łatwe udostępnianie edycji i notatek. Wszystkie rozszerzenia do przeglądarki Chrome są kompatybilne z Ulaa i można je bezpośrednio zainstalować z Chrome Webstore.