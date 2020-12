to specjalna wersja przeglądarki Opera stworzona z myślą o graczach i nie tylko. Przeglądarka zawiera unikatowe funkcje, które pomogą nam w pełni korzystać z gier i internetu.

To co wyróżnia przeglądarkę to funkcja GX Control. Za jej pomocą ustawimy odpowiednią ilość pamięci RAM i procesora, którą może wykorzystać przeglądarka Opera GX. Wpłynie to na zwiększenie liczby klatek generowanych w grach.

Oprócz tego, przeglądarka jest w pełni zintegrowana z takimi serwisami jak: Twitch, Discord, WhatsApp, Facebook Messenger, i Instagram, a także możemy dostosować przeglądarkę do swoich potrzeb wybierając kolor podświetlenia, animacje na stronie startowej oraz motywy. Korzystając z Opery GX, będziemy na bieżąco z najlepszymi ofertami, najnowszymi premierami gier i wiadomościami o grach.