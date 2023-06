DuckDuckGo Privacy Browser to innowacyjna przeglądarka internetowa, która skupia się na zapewnieniu użytkownikom pełnej prywatności podczas przeszukiwania i przeglądania stron internetowych.

Przeglądarka DuckDuckGo wyszukuje i blokuje trackery oraz co ważne blokuje irytujące wyskakujące okna z ciasteczkami.

Wbudowany Duck Player, czyli dedykowany odtwarzacz pozwalają na oglądanie filmów z YouTube bez jakichkolwiek reklam oraz ingerencji w pracujący tam algorytm. Jeśli więc chcemy mieć pełen wpływ na to, co pojawia się w zakładce „rekomendowane” - to będzie dla nas naprawdę przydatnym rozwiązaniem.

Oferuje inteligentne szyfrowanie, zapewniając bezpieczeństwo przy odwiedzanych stron internetowych i otwieraniu nieznanych linków (odnośników).

Będziemy mogli również zarządzać plikami cookie – przeglądarka ponadto automatycznie wybierze najbardziej prywatne opcje i ukryje wszelkie irytujące powiadomienia. Funkcja „Fire Button” ma na celu usunięcie ostatniej sesji przeglądania przy pomocy jednego kliknięcia. Nie zapomniano też o ochronie adresów e-mail.