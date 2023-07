Arc Browser to przeglądarka internetowa, oferująca zupełnie nowy i uproszczony sposób surfowania w Internecie.

Arc Browser bazuje na silniku Chromium i tym samym umożliwia użytkownikom przenosić zapisane zakładki, loginy i inne rozszerzenia.

Innowacyjnym rozwiązaniem zaimplementowanym w omawianej przeglądarce jest sposób wyświetlania otwartych kart stron internetowych. Podczas przeglądania stron internetowych nie zauważymy otwartych kart na górnym pasku przeglądarki. Zostały one umieszczone na lewym bocznym pasku, który automatycznie się ukrywa podczas korzystania z przeglądarki internetowych. Otwarte karty na lewym panelu mogą służyć również jako zakładki - co stanowczo ułatwia korzystanie z wielu otwartych stron internetowych.

W Arc Browser można tworzyć specjalne przestrzenie (na przykład związane z powiadomieniami czy z pracą), w których przechowujemy różne zakładki z nimi powiązane - co pozytywnie wpłynie na przepływ pracy użytkownika. Ponadto, przeglądarka posiada szereg ciekawych funkcji do tworzenia notatek czy innowacyjnego podejścia do dostosowania wyświetlanej strony internetowych. Użytkownicy mogą również w prosty sposób zmienić czcionkę i schemat kolorów lub po prostu usunąć niechciane elementy.

Aplikacja jest kompatybilna z systemem macOS w wersji 12.1 lub nowszym.