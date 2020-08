Apple Safari

Przeglądarka charakteryzuje się dużą wydajnością. Jak podaje producent działa ona dużo szybciej niż produkty konkurencyjne takie jak Firefox czy Google Chrome. Dotyczy to zarówno wczytywania stron jak i uruchamiania skryptów JavaScript. Interfejs odbiega od standardowych okienek systemowych i przypomina ten znany z systemu operacyjnego spod znaku Apple.



Przejrzysty, klarowny układ Safari pozwala skupić się na treści stron internetowych - a nie na przeglądarce. Ramka przeglądarki ma szerokość zaledwie jednego piksela. Pasek przewijania pojawia się tylko wtedy, gdy jest potrzebny. Domyślnie nie jest widoczny pasek stanu - w trakcie ładowania strony niebieski pasek stopniowo zapełnia pole adresu. Wszystko to sprawia, że na ekranie zostaje więcej miejsca na treść strony.



Uwaga:

Oficjalnie przeglądarka Safari została juz na stale wbudowana do systemu MacOS. Natomiast z naszej bazy można ręcznie zainstalować przeglądarkę. Wystarczy wybrać instalator dla odpowiedniej wersji systemu.