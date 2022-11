to zaawansowany menedżer plików PDF, oferujący możliwość wygodnego przeglądania dokumentów, wypełniania formularzy, dodawania adnotacji, a także konwertowania, tworzenia i edycji PDF.

Znajdziemy w nim niezbędne funkcje wspomagające wygodne czytanie dokumentów PDF, w tym między innymi tryb nocny.

PDF Reader Pro to także alternatywa dla Adobe Acrobat Reader, do przeglądania, oznaczania i recenzowania, edytowania, konwertowania, scalania i dzielenia, organizowania, wypełniania formularzy, podpisywania, kompresowania, zabezpieczania, znaku wodnego. PDF Reader Pro został również wyróżniony przez G2 jako High Performer w kategorii Customer Satisfaction wiosną 2022 roku dla oprogramowania do odczytu plików.

Oprócz typowych funkcji, PDF Reader Pro oferuje Tworzenie PDF z pustych stron lub obrazów, Łączenie wiele dokumentów PDF, Dzielenie plików PDF na kilka plików, Wstawianie i wyodrębnianie stron z innych dokumentów, Konwertowanie plików do Microsoft Word, Excel, PowerPoint, obrazu, tekstu oraz Dodawanie nagłówów i stopki lub numerów Bates.