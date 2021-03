to profesjonalne i prawdopodobnie najlepsze środowisko programistyczne do tworzenia oprogramowania na MacOS, iPhone'a, iPada, Apple Watch czy Apple TV.

Xcode oferuje wszystko to co najważniejsze do tworzenia aplikacji dla Apple. Programiści mogą w nim projektować interfejs graficzny, kodować, testować aplikacje a nawet je debugować.

Xcode zawiera kompilatory Xcode IDE, Swift i C / C ++ / Objective-C, narzędzie do analizy instrumentów, symulatory, najnowsze zestawy SDK i setki zaawansowanych funkcji. Posiada intuicyjny język programowania zwany Swift, który jest szybki i nowoczesny oraz usprawnia proces tworzenia programów.

Środowisko programistyczne Xcode jest kompatybilny z procesorami Intel oraz Apple Silicon.