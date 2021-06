Unity to nowoczesna i zarazem bezpłatna aplikacja przeznaczona do tworzenia trójwymiarowych gier.

Charakteryzuje się wsparciem dla najnowszych technologii i zaawansowanego silnika fizycznego, które są niezbędne przy projektowaniu nowoczesnych gier 3D. Oprócz tego wyróżnia się możliwością importowania trójwymiarowych modeli z innych aplikacji typu Blender, Cinema 4D, Cheetah3D oraz 3DS Max.

Program umożliwia tworzenie gier na komputery osobiste klasy PC (Windows, Mac OS X), urządzenia przenośne (iPod, iPhone, Android), konsole (Sony PS 3, PSP, Wii czy XBOX360 oraz do przeglądarek internetowych Firefox, Safari (WebM itp.). Oferuje prosty i przyjazny interfejs użytkownika z możliwością importowania tekstur za pomocą metody „przeciągnij i upuść”

Unity posiada również duże możliwości podczas projektowania dowolnej gry w trójwymiarze. Zawiera narzędzia do tworzenia skryptów, renderowania i modelowania terenu oraz różnych modeli. W jego zasobach nie mogło również zabraknąć rozbudowanego edytora do tworzenia animacji, narzędzi do renderowania grafiki w Direct3D 11, optymalizacji grafiki i możliwości dodawania efektów typu Lightmapping.

Warto też wspomnieć o obsłudze technologii Pixel i Vertex Shader, za pomocą której programista może podczas tworzenia sceny, korzystać z dodatkowych efektów typu dyfuzja, rozmycie, odbicie lustrzane, refrakcja czy oświetlenie HDR.