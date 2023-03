PhpStorm to multiplatformowe środowisko programistyczne pozwalające na pracę z aplikacjami PHP. Aplikacja wspiera większość popularnych systemów kontroli wersji CVS, SVN, Perforce i inne. Oprócz tego nadaje się idealnie do zarządzania bazą danych w systemie Windows.



Program PhpStorm umożliwia też tworzenie stron HTML, stylów CSS oraz skryptów JavaScript, a to wszystko dzięki wbudowanemu środowisku WebStorm. W porównaniu do konkurencyjnych programów, charakteryzuje się rozpoznawaniem składni Leaner CSS i SASS/SCSS, a także wspiera obsługę narzędzi Symfony, wspomagających zarządzanie poszczególnymi projektami. PhpStorm posiada bardzo wygodny edytor do tworzenia kodu PHP oraz system analizy kodu w czasie rzeczywistym (na żywo). Oferuje również możliwość refaktoryzacji kodu i debugowania aplikacji. Najnowsze wydanie IDE zapewnia wiele ułatwień, m.in menadżer zależności "Composer" wyposażono w dodatkowe funkcje takie jak możliwość utworzenia nowego projektu czy zarządzanie zależnościami przy pomocy odświeżonego UI. Narzędzie "Code (RE)arranger pozwala na kontrolę projektu i jego struktury.