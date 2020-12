EditRocket jest pakietem dość zaawansowanego edytora tekstu i narzędzie do tworzenia oprogramowania. Aplikacja dostępna jest na platformy GNU/Linux, Microsoft Windows, Mac OS X oraz Solaris.

Program zapewnia narzędzia i funkcje niezbędne do tworzenia, edytowania i debugowania kodu źródłowego w sposób szybki i wygodny. Jedną z największych zalet narzędzie jest wsparcie wielu języków programowania: C, C++, CSS, HTML, Java, JavaScript, JSP, Perl, PHP, Python, Ruby, Shell Script, Text, XML, ActionScript, Ada, COBOL, C#, Groovy, PL/SQL, SQL, SQL PL, Transact-SQL, Win Batch.

Wybrane zalety EditRocket:

· Podświetlanie składni w ponad 20 językach programowania

· Automatyczne zakończenie kodu dla wielu języków

· Obsługa makr

· Funkcja porównywania plików

· Zaawansowane narzędzie wyszukiwania

· Podstawowe operacje na plikach

Uwaga!

Wymaga Java 2 Standard Edition Runtime Environment. Wersja 30-dniowa.