Opis Axure RP 9.0.0.3723

Axure RP to narzędzie stworzone z myślą o specjalistach UX, które służy do tworzenia dokumentacji, diagramów czy przeprowadzania licznych metod prototypowania. Doskonałe narzędzie do projektowania aplikacji, serwisów internetowych czy innych rozwiązań binzesowych.