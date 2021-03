Youtube Downloader HD to całkowicie darmowe narzędzie przeznaczone do pobierania filmów z serwisu YouTube i ich zapisu na dysku komputera.

Pozwala na konwersję nie tylko do AVI ale również MP4 (kompatybilny z iPod, iPad i iPhone). Co ważne, aplikacja umożliwia pobranie materiałów w jakości HD, FullHD i 4K Ultra HD o ile są takie dostępne. Cały proces pobierania materiału wideo ogranicza się do kilku kliknięć, dzięki czemu nawet początkujący użytkownik nie powinien mieć problemów.

Youtube Downloader HD jest bardzo prosty w użytkowaniu. Wystarczy skopiować do schowka adres URL z filmem i automatycznie zostanie wykryty przez oprogramowanie (o ile zostało wcześniej uruchomione). Czasami może się zdarzyć sytuacja, że trzeba będzie go ręcznie wkleić do głównego ekranu programu.

Uwaga: Program w systemie macOSX instalujemy wyłącznie przez terminal wbudowany w systemie.