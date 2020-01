MediaHuman YouTube to MP3 to bezpłatny, niewielki i bardzo przydatny program, służący do pobierania muzyki z serwisu YouTube. Za jego pomocą możemy w łatwy sposób wyodrębnić dźwięki lub całą muzykę z dowolnego odtwarzanego strumienia wideo zamieszczonego w najpopularniejszym portalu YouTube.

Program wyodrębnia muzykę z każdego filmu na YouTube i zapisuje ją na dysku twardym w dowolnym formacie audio – MP3 lub AAC (M4A). MediaHuman YouTube to MP3 usprawnia dodawanie nowych klipów wideo, bez potrzeby przełączania i korzystania z przeglądarki internetowej. Wystarczy skopiować adres URL do schowka systemowego i automatycznie zostanie rozpoznany i dodany do aplikacji.

MediaHuman YouTube to MP3 wykrywa ścieżki audio w każdym klipie wideo i następnie go pobiera, omijając przy tym obraz wideo. Wszystkie wyodrębniane dźwięki zostaną zapisane i przekonwertowanie bez utraty ich jakości. Oprócz tego aplikacja wspiera listę odtwarzania iTunes, pozwala pobierać ścieżkę audio w oryginalnej jakości (bez konwersji), a także umożliwia edycję tagów w plikach audio.