MediaHuman YouTube Downloader to wieloplatformowa aplikacja (Windows, Mac OS X, Linux) przeznaczona do pobierania filmów z popularnych serwisów udostępniających teledyski, muzykę i inne materiały wideo. Wbrew nazwie, program nie obsługuje tylko YouTube ale również Vimeo, Dailymotion i Soundcloud co czyni go kompleksowym rozwiązaniem tego typu.



Narzędzie pozwala na zapis pliku w oryginalnym formacie (i wybranej rozdzielczości) bądź przekonwertowanie go do wybranego. W przypadku konwersji, aplikacja posiada szereg wbudowanych profili zawierających ustawienia optymalne dla danego urządzenia. Na długiej liście wspieranych urządzeń znaleźć można Apple (iPad, iPhone, iPod, TV), PS3, PSP, Xbox, Wii i Creative Zune. Nie zabrakło takich pozycji jak MPEG-2 Video, MPEG-4 Video, Windows Media Video, Xvid Video i DivX Video. Dodatkowo dla każdego z formatów wyjściowych wideo użytkownik może wybrać jakość: od niskiej, przez średnią, na wysokiej kończąc.



Za pomocą jednego suwaka użytkownik decyduje, czy pobrany zostanie film czy tylko audio. Program obsługuje pobieranie kilku plików jednocześnie oraz pobieranie playlist. Na uwagę zasługuje doskonale przemyślany interfejs, pozbawiony zbędnych przycisków i zapewniający sporą wygodę obsługi.

Wspiera Mac OS X 10.5 i nowsze.



Uwaga!

Wersja testowa pozwala na pobranie 20 plików.