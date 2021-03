Free YouTube Download to program do szybkiego pobierania filmów z serwisu YouTube. Oferuje możliwość pobierania pojedynczych materiałów wideo jak i również całych kolekcji filmów znajdujących się na kanałach użytkowników. Obsługa aplikacji jest niezwykle prosta. Wystarczy skopiować adres URL do schowka w przeglądarce internetowej na której znajduje się film, a następnie wkleić go do programu i nacisnąć przycisk Pobierz.

Program Free YouTube Download zawiera podstawowe funkcje, za pomocą których ustawimy odpowiednią jakość i rozdzielczość obrazu (360p, 480p, 720p i 1080p), a także wybierzemy format zapisu (AVI, MP4, WMV lub domyślny). Wyświetlane są również dokładne dane odnośnie filmu, w tym jego obrazek, tytuł, czas trwania oraz rozmiar po ściągnięciu na dysk twardy.

Nie zabrakło również zaawansowanego edytora ustawień, który pozwoli dokładniej skonfigurować program przed pobraniem filmów z serwisu YouTube. Edytor ustawień pozwala na wybranie odpowiedniej ilości klatek na sekundę (FPS), liczby bitów, szerokości i wysokości filmu, częstotliwości dźwięku, a także właściwego formatu zapisu audio i wideo.

Aplikacja wspiera następujące formaty audio: AAC, MP3, FLAC, WMA, OGG, MP4, WAV i wiele innych. Oprócz tego obsługuje formaty wideo: MOV, AVI, MKV, WEBM, WMV, M2TS, MP4, SWF, 3GP, VOB itp.

Aplikację pobieramy za pomocą specjalnego menadżera plików, stworzonego przez samego producenta oprogramowania.