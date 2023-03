4K YouTube to MP3 to bezpłatne i bardzo wygodne w obsłudze narzędzie do wyodrębniania audio z materiałów wideo umieszconych na popularnych stronach internetowych - Facebook, Vimeo, YouTube bądź na innych witrynach hostingowych.

Aplikacja cechuje się czytelnym i minimalistycznym interfejsem użytkownika, a także nieskomplikowanymi ustawieniami - za pomocą których możemy ustawić jakość wydobywanego dźwięku audio, format audio oraz katalog docelowy, w którym zostanie zapisany plik w odpowiednim formacie.

Program 4k YouTube to MP3 obsługuje format MP, OGG i M4A. Obsługa programu jest bardzo prosta. Wystarczy skopiować adres URL z filmem do odpowiedniego pola, a następnie automatycznie rozpocznie się proces pobierania i wyodrębniania dźwięku z materiału wideo.