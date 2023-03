wieloplatformowy czytnik dokumentów PDF, oferujący niezawodny i prosty w obsłudze interfejs oraz możliwość dodawania adnotacji i wypełniania interaktywnych formularzy.

Program PDF Studio Viewer jest dostępny w wersji darmowej oraz w płatnej (Standard, PRO). Wersja bezpłatna oferuje wszystko to co najważniejsze do przeglądania i czytania artykułów oraz dokumentów w formacie PDF.

Ponadto, pozwala dodawać adnotacje, oznaczać dokumenty PDF, wypełniać formularze, renderować podpisy cyfrowe czy korzystać z zaawansowanych opcje drukowania i wyszukiwania. Poza tym integruje przechowywanie dokumentów oraz posiada podstawowe narzędzia pomocne przy przeglądaniu dokumentów PDF - lupa, okno komentarzy, linijka, siatka czy podświetlanie tekstu i kopiowanie go do schowka systemowego.

Natomiast w wersji płatnej otrzymamy dodatkowe funkcje takie jak skanowanie OCR, porównywanie dokumentów, tworzenie i konwersja PDF itp.