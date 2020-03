Opis Movavi PDF Editor 3.1

Movavi PDF Editor to edytor plików PDF, oferujący możliwość przeglądania i czytania dokumentów i zdjęć oraz konwertowania plików graficznych do formatu PDF. Oprócz tego, możemy zapisywać utworzone pliki z Worda, Excela, a nawet AutoCADa bezpośrednio do programu. Movavi PDF Editor pozwala na dodawanie adnotacji, dodatkowych tekstów oraz innych elementów graficznych do edytowanego dokumentu.