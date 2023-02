Apache OpenOffice (wcześniej OpenOffice.org) to pakiet biurowy działający w wielu systemach operacyjnych i środowiskach, z otwartym dostępem do kodu źródłowego. Można go stosować legalnie bez żadnych opłat w domach, firmach, urzędach i szkołach.



Pakiet Apache OpenOffice stanowi darmową alternatywę dla oprogramowania Microsoft Office. Zawiera szereg narzędzi przydatnych do pracy biurowej w domu jak i firmie. W skład oprogramowania wchodzą programy: Writer (edytor tekstu), Calc (arkusz kalkulacyjny), Base (tworzenie baz danych), Draw (program graficzny), Impress (tworzenie prezentacji), Math (formuły matematyczne).



Wybrane nowości w Apache OpenOffice 4.1:

obsługa komentarzy oraz możliwość dodawania adnotacji,

wsparcie dla iAccessible2,

ulepszone działanie pól tekstowych,

udoskonalono mechanizm wycinania elementów graficznych,

ujednolicono importowanie danych,

poprawiono wydajność i prędkość ładowania się wykresów 3D,

dodano nowe filtry dla grafiki wektorowej,

zachowano wsparcie PNG dla elementów Clipboard,

zwiększono poziom bezpieczeńtwa rezygnując z Seamonkey na rzecz NSS (Network Security Services),

zakończono wsparcie dla systemów operacyjnych MAC OSX 10.6 i starszych.

