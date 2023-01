to bezpłatny pakiet biurowy, oferujący edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny i aplikację multimedialną do tworzenia prezentacji. ONLYOFFICE Desktop Editors to specjalne wydanie pakietu do pracy na komputerze bez potrzeby korzystania z łącza internetowego.

ONLYOFFICE obsługuje język polski, dzięki temu podczas pisania lub edycji dokumentu, będzie sprawdzał tekst pod kątem błędów gramatycznych i stylistycznych. Przy użyciu pakietu biurowego ONLYOFFICE możemy bez najmniejszych problemów przeglądać, edytować pliki multimedialne (do prezentacji) oraz dokumenty zapisane w formacie PDF, TXT, DOCX, DOC, ODT, RTF, HTMl, EPUB, ODS, CSV, PPTX, XLS czy XLSX.

W programie znajdziemy również dodatkowe narzędzia które są dostępne tylko w wersji próbnej (komercyjne). Umożliwiają one pracę w zespole w trybie online (wymagane dodatkowe konto na stronie producenta).

W skład pakietu ONLYOFFICE wchodzą następujące aplikacje:

Document – w pełni funkcjonalny i wygodny w obsłudze edytor tekstu, wzorowany na Wordzie. Możemy w nim pisać różne rodzaje tekstów czy tworzyć profesjonalne artykuły. W edytorze nie mogło zabraknąć podstawowych funkcji do pisania tekstów. Wśród nich znajdziemy możliwość formatowania tekstu, tworzenia tabel, dodawanie hiperłączy czy tworzenie akapitów i numerowanie stron.

SpreadSheet – typowy arkusz kalkulacyjny do wykonywania różnych zautomatyzowanych obliczeń i przeprowadzania analiz i wizualizacji danych.

Presentation – narzędzie multimedialne do tworzenia prezentacji. Presentation to alternatywa dla PowerPointa, oferująca podobny zestaw funkcji.

Uwaga:

ONLYOFFICE Desktop Editors oferuje dożywotnią licencję do użytku niekomercyjnego (Personal Edition).