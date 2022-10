Opis EaseUS MobiSaver for Mac 8.0

EaseUS MobiSaver for Mac to skuteczne narzędzie do odzyskiwania danych takich jak zdjęcia, filmy, kontakty, wiadomości, historię połączeń, notatki i inne treści z urządzeń iOS. Oprogramowanie jest zgodne z nowym telefonem iPhone X / iPhone 8 / iPhone 8 Plus i iOS 11. Uwaga: Dostępna jest również wersja próbna, która oferuje dostęp do większej ilości funkcji.