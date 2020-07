TinkerTool to bezpłatny program zapewniający dostęp do dodatkowych i ukrytych ustawień systemu Mac OS X oraz niektórych aplikacji dostarczanych wraz z systemem. Narzędzie nie wymaga uprawnień administratora do wprowadzania zmian, a te będą dotyczyć tylko bieżącego użytkownika. Co ważne TinkerTool nie wykorzystuje żadnych procesów działających w tle, a wszystkie wprowadzone zmiany można przywrócić do domyślnych ustawień lub do stanu przed użyciem aplikacji za pomocą kilku kliknięć.

Wspiera Mac OS X 10.6 i nowsze