Profesjonalne oprogramowanie oferujące nowoczesny schowek (Clipboard), w którym możemy przechowywać różne rzeczy, wyszukiwać a także wygodnie organizować wszystko co kopiujemy w ekosystemie firmy Apple (Mac, iPhone czy iPad).

Paste - Clipboard Manager zapamiętuje wszystko to co skopiujemy do schowka systemowego, a następnie pozwala w prosty sposób zlokalizować wszystko to co skopiowaliśmy na dowolnym urządzeniu, na którym mamy zainstalowane oprogramowanie i włączoną synchronizację.

Paste - Clipboard Manager to potężne narzędzie zwiększające produktywność podczas pracy na komputerze. Pozwala wklejać skopiowaną zawartość na wiele różnych sposobów, stosować niestandardowe zasady kopiowania i wklejania tekstu oraz innych elementów.

Program posiada mnóstwo przydatnych narzędzie pracy, w tym podgląd i edycja. Możemy wyświetlać linki, obrazy i pliki oraz edytować skopiowany tekst w locie.

Oprogramowanie może również posłużyć jako oprogramowanie do przechowywania cennych informacji. Dlatego warto zapisywać w nim słowa kluczowe, kreatywne slogany lub inne dowolne teksty, które wykorzystamy w późniejszym okresie.

Program dostępny jest w wersji próbnej.