Opis Lion Secrets 2

Lion Secrets to zestaw narzędzi przeznaczonych dla Mac OS X, za pomocą których zmienimy ustawienia w systemie operacyjnym bez korzystania z terminala. Jest to szczególnie przydatne oprogramowanie nie tylko dla początkujących użytkowników, ale również i dla doświadczonych osób. Dzięki tej aplikacji możemy łatwiej i szybciej dokonać drobnych zmian w systemie Mac OS X.



Program Lion Secrets pozwala również dokonywać zmian w samym wyglądzie systemu – w sekcji logowania oraz na pulpicie. Oprócz tego posiada specjalny moduły do zarządzania siecią internetową i pamięcią operacyjną oraz aktywnymi procesami działającymi w tle systemu. Ponadto możemy zmienić wygląd i ustawienia w przeglądarce Safari i w aplikacji iTunes. Lion Secrets dostępny jest za darmo dla wszystkich użytkowników.