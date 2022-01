Opis Sharik 2.5

Sharik jest open-source'owym, wieloplatformowym programem do udostępniania plików przez Wi-Fi lub Hotspot. Aplikacja pozwala na łatwe wysyłanie zdjęć, aplikacji, plików, dowolnego tekstu, dosłownie wszystkiego, do wszystkich rodzajów urządzeń podłączonych do tej samej sieci.