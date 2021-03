Plex Media Server to bezpłatny program do zarządzania biblioteką multimediów i strumieniowego przesyłania plików audio i wideo do aplikacji do innych urządzeń multimedialnych w naszej sieci. Użytkownicy mogą za pomocą Plex Media Server organizować i zarządzać własną kolekcją muzyki, filmów oraz zdjęć cyfrowych.

Plex Media Server pozwala na strumieniowe przesyłanie danych do urządzeń przenośnych typu tablety, smartfony oraz do innych urządzeń multimedialnych – odtwarzacze, telewizory czy komputery.

Program przesyła strumieniowo materiały multimedialne do urządzeń podłączonych w sieci domowej LAN lub bezprzewodowego internetu WiFi. W programie Plex Media Server to udostępniamy katalogi z filmami, muzyką i ze zdjęciami, a także możemy zainstalować kanały internetowe, udostepniające materiały multimedialne w formie online. Program Plex Media Server ukrywa się w zasobniku systemowym, a wszystkie czynności przy użyciu programu wykonujemy bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej.