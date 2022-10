ManyCam to profesjonalne oprogramowanie zawierające niezbędne narzędzia do strumieniowania na żywo, zarządzania kamerą internetową oraz dodawania w czasie rzeczywistym różnych efektów do obrazu przechwytywanego z kamery internetowej. Aplikacja pozwala na dodanie m.in. : avatarów, flag, dynamicznych obiektów itp.

ManyCam jest doskonałą aplikacja dla streamerów, graczy, a także niezwykle użyteczne do nauki zdalnej czy pracy (wideokonferencja). Możemy połączyć ManyCam z Zoom, Webex, Microsoft Teams, Google Meet lub z dowolnym innym komunikatorem jako kamerą wirtualną i przekształć swoje połączenia konferencyjne, czaty wideo i prezentacje biznesowe.

Ciekawą funkcją programu jest możliwość podmiany tła na statyczne bądź dynamiczne. Ponadto narzędzie umożliwia wstawienie dowolnego tekstu, czy też obiektów typu: broda, kapelusz, okulary itp.

Istnieje również możliwość poszerzenie bazy efektów w programie, poprzez pobranie dodatków opublikowanych na stronie producenta. Dodatkowo program pozwala na zapisywanie audio i wideo na dysku twardym.

Wersja darmowa posiada ograniczoną funkcjonalność.