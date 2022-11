(mkvmerge) to bogate w narzędzia oprogramowanie do tworzenia, edycji i sprawdzania plików multimedialnych MKV (Matroska).

MKVToolnix doskonale sprawdza się przy muksowaniu (muxer), czyli wyodrębnianie lub łączeniu poszczególnych zawartości wchodzących w skład kontenera MKV. Użytkownicy mogą dodawać ścieżki audio lub wtapiać zewnętrzne napisy do filmów MKV, usuwać zbędne zawartości w celu zmniejszenia wielkości pliku multimedialnego.

Oprogramowanie umożliwia scalanie plików / segmentów oraz dzielenie według poszczególnych rozdziałów. MKVToolnix posłużyć może również jako narzędzie do konwertowania plików MP4, AVI do formatu MKV – niezbędnego do wygodnego odtwarzania na konsolach PS4 / Xbox, odtwarzaczach multimedialnych czy w nowoczesnych telewizorach wyposażonych w funkcję SMART TV.