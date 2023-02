DVDFab CinaviaRemoval to narzędzie do usuwania zabezpieczenia Cinavia z plików wideo. Pozbywanie się Cinavia jest niezwykle proste i ogranicza się do zaznaczenia stosownej opcji w oknie wyboru.

Podczas każdorazowej próby importowania wideo program sprawdza czy zabezpieczenie jest aktywne. DVDFab CinaviaRemoval stanowi integralną część DVDFab, przez co nie może zostać zainstalowany jako osobna aplikacja. Należy również pamiętać, że wymagany jest napęd BluRay oraz stałe połączenie z siecią.

Oprogramowanie dostępne jest w 30-dniowej wersji testowej.