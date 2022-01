Opis Airfoil 5.7.0

Airfoil to przydatne narzędzie do strumieniowego przesyłania dźwięku z dowolnej, uruchomionej aplikacji w systemie za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Osoby korzystające z programu mogą wysyłać muzykę do wszystkich urządzeń znajdujących się w zasięgu serwera Wi-Fi. Dotyczy to zarówno komputerów stacjonarnych, laptopów oraz urządzeń przenośnych jak Apple TV, iPhone czy tablety.



Airfoil oferuje możliwość synchronizacji dźwięku pomiędzy urządzeniami w sieci i przesyłania strumieni audio z dowolnej aplikacji na komputerze (na którym został program zainstalowany) do innych urządzeń obsługujących sieć Wi-Fi. W ten sposób możemy odsłuchiwać muzykę, radio lub jakikolwiek inny dźwięk bezpośrednio z tabletów lub innych komputerów podłączonych do sieci bezprzewodowej.



Program Airfoil oferuje:

- możliwość odtwarzania plików audio z dowolnej aplikacji na urządzeniach wyposażonych w systemy iOS,

- zdalne sterowanie wybranymi źródłami audio,

- odczytywanie metadanych (tytuły, ścieżki, okładki albumów),

- możliwość blokowania przesyłu za pomocą hasła,

- możliwość zmiany ustawień i korekcji parametrów dźwięku, w tym balans i głośności oraz equalizer.



Wspiera Mac OS X 10.9 i nowsze.