to bezpłatne oprogramowanie do trójwymiarowego modelowania, przy użyciu nowoczesnego silnika stworzonego na potrzeby programu BricsCAD

Tworzenie modeli 3D w programie jest niezwykle proste. Wystarczy naszkicować prosty dwuwymiarowy projekt, a następnie przy użyciu prostej techniki (przeciągając kursorem powierzchnie / krawędzie projektu), utworzymy z niego w pełni trójwymiarowy model. Dzięki prostocie w obsłudze, jesteśmy w stanie bez znajomości rysowania i projektowania, stworzyć dowolną bryłę 3D.

BricsCAD Shape to doskonały program do modelowania na przykład prototypów architektonicznych. Ponadto, wbudowany manipulator, zapewnia bezpośredni dostęp do przesuwania, obracania, skalowania i lustrzanych powierzchni, krawędzi i kształtów. Zapewnia moc wielu poleceń w jednym, intuicyjnym narzędzi bez konieczności wybierania poleceń!

Udostępnianie projektów nigdy nie było prostsze. BricsCAD Shape to świetny sposób na udostępnianie projektów, ze stylami wizualnymi i definicjami materiałów. Warto wspomnieć o bogatej bibliotece komponentów i materiałów 3D, które pomogą nam szybko zaprojektować dowolny rysunek 3D.

BricsCAD Shape pozwala tworzyć koncepcje 3D i prototypy dla architektury, zespołów mechanicznych, drukowania 3D i nie tylko. Projekty są zapisywane w DWG i otwierają się bezpośrednio w dowolnym narzędziu CAD obsługującym standard DWG, takim jak BricsCAD Pro, BIM i Mechanical. BricsCAD Shape jest oparty na .dwg format pliku, podobnie jak BricsCAD. Modele utworzone w Shape można otwierać w dowolnym pliku .dwg System CAD. Możemy także otworzyć i zapisać plik .dxf pliki do współpracy z aplikacjami wektorowymi, takimi jak Adobe Illustrator i wiele produktów do programowania obrabiarek CNC.

Uwaga:

Wraz z darnową wersją programu, instalujemy również wersję próbną programu BricsCAD. Aby uruchomić i korzystać wyłącznie z darmowej wersji należy po jego uruchomić wybrać "Uruchom BricsCAD Shape".