Autodesk Fusion 360 for mac

Autodesk Fusion 360 to narzędzie do modelowania produktów. Dzięki projektowaniu koncepcyjnemu można znacznie szybciej przejść do projektu mechanicznego w tym samym środowisku. Aplikacja pozwala na tworzenie wirtualnych prototypów, które następnie są gotowe do wykonania na obrabiarkach cyfrowych.

Modyfikowanie geometrii odbywa się w czasie rzeczywistym, również za pomocą elementów parametrycznych. Fusion 360 umożliwia sprawne modelowanie wielokątów D-Sub, modelowanie T-klinami, NURBS, modelowanie powierzchni oraz krzywej Beziera. Po zakończeniu pracy istnieje możliwość eksportu do formatu CAD i konwersji do 50 różnych formatów w tym OBJ, .dxf, .dwg, .sldprt, PDF.

Oprogramowanie jest darmowe dla studentów oraz nauczycieli przez okres 3 lat. Pozostali użytkownicy mogą korzystać z 30-dniowej wersji testowej.