VinylStudio to aplikacja do konwersji nagrań analogowych (kasety magnetofonowe, płyty winylowe) do postaci cyfrowej. Narzędzie to pozawala na zgranie płyt i kaset na dysk twardy, podzielenie całej zgranej sesji na pojedyncze utwory, usuwanie niechcianych dźwięków (trzasków, szumów), nagrywanie płyt cd, kopiowanie utworów na mp3 playera lub iPoda. Kolejną przydatną funkcją jest możliwość katalogowania zgranych zbiorów muzycznych.

VinylStudio jest programem którego obsługa nie stwarza większych problemów, a tworzenie kolekcji starych nagrań może sprawić dużo frajdy.

Wspiera Mac OS X 10.6 i nowsze