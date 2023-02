to zaawansowane narzędzie do konwersji plików audio i wideo. Program jest oparty na FFMpeg i posiada największą, dostępna na rynku bibliotekę kodeków, niezbędnych do przeprowadzania konwersji plików multimedialnych.

W Shutter Encoder znajdziemy wygodny panel zawierający ogromną liczbę różnych opcji konfiguracyjnych, za pomocą których możemy zdefiniować i dostosować ustawienia parametrów przy konwersji.

Ponadto, w programie możemy wyciąć fragment wideo bez ponownego kodowania, scalić sceny, dodawać napisy oraz wyodrębniać dźwięk. Shutter Encoder do konwersji dźwięku i wideo obsługuje WAV, AIFF, FLAC, MP3, AAC, AC3, OPUS, OGG, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD czy H.264, H.265, VP8, VP9, AV1, OGV, MPEG-2.

Można również regulować obraz wideo, poprzez zmianę barw i zastosowanie LUT a także nagrywanie nazw klipów, tekstu i kodu czasowego w filmie.

Oprócz tego, program może być używany do osadzania napisów dla osób niesłyszących czy dodawania znaków wodnych.