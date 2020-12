Movavi Video Suite to kompleksowy program do obróbki filmów, który umożliwia Tobie tworzenie profesjonalnie wyglądających filmów i pokazów slajdów w krótkim czasie – nawet jeśli nie masz żadnego doświadczenia w temacie.

Wkomponuj muzykę, dodaj napisy, zastosuj efekty wizualne i gładkie przejścia – opcje montażu wideo są nieograniczone. Dodatkowo oprócz programu do tworzenia filmów, Movavi Video Suite zawiera kilka przydatnych aplikacji, które pomogą każdemu twórcy: efektywny konwerter wideo obsługujący ponad 180 formatów multimedialnych, wygodne narzędzie do wypalania płyt DVD, specjalny moduł do zapisu cyfrowego nagrań analogowych i inne.

Movavi Video Suite to połączenie programów:

Video Editor Plus Video Converter Premium Screen Recorder