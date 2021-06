to zestaw przydatnych programów i narzędzi do tworzenia kopii zapasowych, konwertowania, authoringu płyt DVD i Blu-ray (w tym 4K Ultra HD), a także do wykonywania wielu innych czynności związanych z płytami i materiałami audio / wideo.

W Pakiecie DVDFab znajdziemy ponad 20 programów, które możemy wybrać i ręcznie doinstalować po uruchomieniu oprogramowania. W pakiecie DVDFab znajdziemy setki przydatnych funkcji, które pozwolą nam kopiować dane z płyty (lub odwrotnie, zgrać dane na dysk twardy), utworzyć obrazy ISO, przekonwertować pliki audio i wideo do różnych formatów a także utworzyć kopię zapasową UHD.

DVDFab obsługuje praktycznie wszystkie formaty wideo - 4K, BS4K, CS4K, 4K BDAV a nawet zachowuje najwyższą jakosć dźwięku w formacie TrueHD, ATMOS czy DTS.

Bez problemu możemy nawet skorzystać ze specjalnej rozdzielczości, która idealnie skaluje wideo zachowująć maksymalną jakość obrazu. W programie można też przeskalować zdjęcia bez utraty jakości, pobrać i przekonwertować filmy z YouTube lub innych stron.

DVDFab znajdziemy w nim takie programy jak DVD Copy, DVD Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Ripper, UHD Copy, UHD Ripper, Blu-ray Recorder Copy, 4K Recorder Copy, Blu-ray to DVD, DVD to Blu-ray, DVD Cinavia Removal czy DRM Removal for Apple.