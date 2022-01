to prosta w obsłudze aplikacja do wykonywania połączeń telefonicznych, wysyłania wiadomości tekstowych, a także do kompleksowego prowadzenia wideokonferencji.

Komunikator przeznaczony nie tylko do komunikowania się ze znajomymi, ale również został zaprojektowany z myślą o prowadzeniu wygodnej pracy zdalnej całego zespołu - na przykład w przedsiębiorstwie lub na uczelni.

Angażujące, inteligentne i integracyjne funkcje pozwalają na znacznie lepszą współpracę — w czasie rzeczywistym lub w dowolnej chwili. Komunikator Webex Teams umożliwia wysyłanie wiadomości w czasie rzeczywistym przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu spotkań. Upraszcza współprace z innymi użytkownikami, poprzez bezpiecznie i bezproblemowe udostępnianie plików zespołom wewnętrznym i kolegom zewnętrznym przy użyciu tylko adresu e-mail.