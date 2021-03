Viber for Mac to bezpłatny i wieloplatformowy komunikator do prowadzenia rozmów głosowych i wideokonferencji, który umożliwia jednocześnie przesyłanie wiadomości tekstowych i plików graficznych. Viber stanowi idealną alternatywę dla najpopularniejszego obecnie komunikatora głosowego – Skype.

Viber zyskał ogromną popularność w wersji mobilnej dla systemów iOS, BlackBerry i Android, a także Windows Phone. Viber w wersji desktopowej, umożliwia wykonywanie tych samych czynności co w wersji mobilnej – wystarczy mieć dostęp do internetu. Oprócz tego po zalogowaniu się przy użyciu własnego numeru komórkowego, możemy zsynchronizować listę kontaktów i wszystkie inne elementy wraz z całym archiwum przeprowadzonych rozmów (jeśli oczywiście korzystaliśmy już z programu w wersji mobilnej). Warto dodać, że możemy również kontynuować rozmowy rozpoczęte w aplikacji desktopowej, na przykład przy użyciu smartfonu, tabletu lub odwrotnie.

Korzystając z programu w wersji desktopowej uzyskamy najlepszą jakość połączeń głosowych i wideorozmów w HD, a także możliwość bezpłatnego wysyłania wiadomości SMS oraz zdjęć cyfrowych. Viber charakteryzuje się również szybkością działania i niewielkim zużyciem pamięci oraz procesora.

Przy użyciu Viber, możemy wysyłać do znajomych dowolny tekst, zdjęcia, filmy oraz inne pliki. Ponadto, pozwala nagrywać wiadomości głosowe oraz nadawać błyskawiczne wiadomości video.

Komunikuj się autentycznie, żartobliwie i ekspresyjnie za pomocą niekończących się naklejek i GIF-ów. Istnieje również możliwość usuwania wiadomości aby uzyskać dodatkową prywatność w sieci.

Uwaga:

Aby móc korzystać z komunikatora Viber, należy posiadać internet stacjonarny lub mobilny oraz własny numer telefonu komórkowego, który wymagany jest podczas logowania. Po pierwszym uruchomieniu musimy zalogować się do własnego konta z poziomu telefonu komórkowego aby potwierdzić swoje dane. Możemy to zrobić podając kod lub zeskanować QR.